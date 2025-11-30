Маркетплейсам предложено распаковаться

Общественная плата (ОП) РФ намерена законодательно принудить маркетплейсы снизить объемы упаковочных материалов. В числе возможных мер — введение экосбора для площадок и продавцов, а также переход на упаковку единого формата. Маркетплейсы отвечают, что «стремятся найти баланс между сокращением объема тары и сохранением продукции».

«Маркетплейсы в корне изменили нашу жизнь и обеспечили потрясающий комфорт,— заявила председатель комиссии ОП РФ по экологии и устойчивому развитию Елена Шаройкина, открывая 25 ноября круглый стол “Онлайн-торговля — офлайн-отходы”.— Но возникает вопрос: какое количество отходов мы получаем?» По ее мнению, в этой сфере «рынок вырос быстрее, чем регуляторика».

«Маркетплейсы и онлайн-торговля радикально увеличили количество одноразовой упаковки и логистических упаковочных материалов»,— подтвердил статс-секретарь национального комитета десятилетия ООН по восстановлению экосистем Вадим Петров. Еще одна проблема — значительный объем возврата и нереализованных товаров, которые зачастую отправляются на свалки. «Если этот поток не регулировать, то он будет расти быстрее, чем усилия по восстановлению экосистем»,— предупредил эксперт.

Он предложил обязать онлайн-платформы «вести учет образуемых отходов, упаковки, непроданных товаров, пищевых списаний» и раскрывать эти данные.

Также маркетплейсы должны «задавать стандарты упаковки для миллионов производителей и продавцов», внедрять системы возврата тары, переработки и перепродажи товаров.

Наконец, необходимо установить «расширенную ответственность за упаковку и товары» — фактически экосбор.

«Маркетплейсы и продавцы, работающие через них, должны участвовать в финансировании систем сбора, сортировки, переработки, заготовки вторичного сырья,— заявил Вадим Петров,— а также нести ответственность за экологически безопасную судьбу непроданных товаров». Эти средства «логично» направлять на восстановление экосистем «в регионах, где отходы наносят наибольший ущерб».

Представитель проекта «Земля касается каждого» Варвара Яровая предложила сделать отраслевым стандартом пересылку товаров в заводской упаковке без дополнительных коробок.

Также эксперты предложили службам доставки готовой еды перейти на оборотную — многоразовую — тару. Ее можно возвращать через курьеров или на специальных пунктах приема.

Такая тара может быть залоговой — возвращая ее, покупатель получит деньги или бонус от компании. Для массового распространения этой практики необходимо разработать нормативно-правовую базу и закрепить термин «многоразовая упаковка» в законодательстве, ГОСТах и СанПиНах. «В целом же упаковку надо изначально производить с возможностью ее переработки, и мы ратуем за то, чтобы стандартизировать многие виды упаковки для этого»,— сказала представитель ассоциации «Раздельный сбор» Анна Гаркуша.

Отдельно на круглом столе обсудили ситуацию с пакетами. По словам представителя «Раздельного сбора», сейчас от них при всем желании никуда не деться. «Когда человек заказывает доставку, то пакет так или иначе придет к нему в дом»,— отмечает она. Проблема в том, что пакеты очень отличаются по составу: их производят с добавлением мела, с элементами вторсырья, с оксоразлагающими добавками, а еще они могут быть загрязнены отходами.

Все предложения, прозвучавшие в ходе круглого стола, будут направлены бизнесу и в органы госвласти, пообещала Елена Шаройкина. Также Общественная палата РФ сформирует профильную рабочую группу.

“Ъ” попросил участников рынка прокомментировать претензии ОП РФ. Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов напомнил, что первоочередная задача упаковки — сохранять качество товара при перевозке или доставке.

Компании стремятся найти баланс между сокращением объема тары и сохранением продукции, сказал эксперт.

По его словам, сами компании направляют на переработку 70% отходов. Также маркетплейсы при доставке товаров в ПВЗ переходят от одноразовой гофроупаковки на многооборотные пластиковые контейнеры и ролл-кейджи.

В Wildberries заявили, что на их складах развита инфраструктура для качественного отбора и сортировки нескольких видов вторичных материалов, также организованы регулярные логистические маршруты до переработчиков. А в ПВЗ есть система возврата оборотной тары, когда коробки могут отработать максимум циклов перед отправкой на переработку.

