Путин не исключил встречи с премьером Венгрии Орбаном в Москве 28 ноября

Президент России Владимир Путин не исключил, что на этой неделе может провести встречу с премьером Венгрии Орбаном. Ранее венгерские СМИ сообщали, что господин Орбан намерен 28 ноября посетить Москву для встречи с российским президентом. В канцелярии премьера не подтвердили и не опроверг эту информацию.

«У нас есть контакты с венгерской стороной по поводу возможной нашей встречи»,— сказал Владимир Путин, комментируя новости о готовящемся визите венгерского премьера в Москву.

Ранее венгерское интернет-издание VSquare сообщило со ссылкой на источники, что Виктор Орбан может посетить Москву 28 ноября. Агентство ТАСС со ссылкой на дипломатические источники в Будапеште сообщало, что визит подготовлен. По информации собеседников агентства, премьер планирует отправиться туда, чтобы обсудить возможности прекращения вооруженных действий на Украине, а также поставки российских энергоносителей в Венгрию. Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш не подтвердил и не опроверг появившуюся в СМИ информацию.

Венгерское руководство выступало с инициативой предоставить свою площадку для саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Американский лидер подтвердил готовность провести встречу в Будапеште, однако позднее заявил, что не хочет «терять время впустую» и поэтому не поедет на переговоры с российским президентом. Владимир Путин утверждал, что его американский коллега скорее говорит о переносе саммита в Будапеште, а не его отмене.

Анастасия Домбицкая