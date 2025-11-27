Житель Саратова отсудил у застройщика миллион рублей за гибель отца-бетонщика

В Саратове суд вынес решение по иску 26-летнего местного жителя о взыскании с работодателя компенсации морального вреда в связи со смертью отца в результате несчастного случая на производстве. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось, отец 26-летнего истца из Саратова работал у одного из крупных саратовских застройщиков в должности бетонщика-арматурщика четвертого разряда. 15 ноября позапрошлого года он погиб в результате несчастного случая на производстве.

Суд вынес обвинительный приговор в отношении стропальщика бригады по уголовному делу о ненадлежащем исполнении трудовых обязанностей (ч. 2 ст. 216 УК РФ). В связи с тем, что работодатель не обеспечил безопасные условия и охрану труда, сын погибшего обратился с иском о взыскании компенсации морального вреда.

С учетом мнения прокуратуры Ленинского района Саратова суд взыскал с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 1 млн руб. В законную силу решение не вступило.

Павел Фролов