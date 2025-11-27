Приставы выселили нижегородку с уличными кошками из муниципальной квартиры

Судебные приставы в Нижнем Новгороде выселили 56-летнюю местную жительницу из муниципальной квартиры из-за долгов за жилищно-коммунальные услуги. Как сообщили в УФССП, сама должница в квартире не проживала, но содержала там уличных кошек.

Добровольно освободить жилье должница отказалась, поэтому приставы вскрыли квартиру

Фото: УФССП по Нижегородской области Добровольно освободить жилье должница отказалась, поэтому приставы вскрыли квартиру

Фото: УФССП по Нижегородской области

Из-за задолженности в квартире отключили электроснабжение. По требованию мэрии суд решил выселить гражданку и предоставить ей жилье меньшей площадью.

Сотрудник Сормовского отделения судебных приставов установил, что в квартире находится много кошек, которых должница подбирала на улице. При этом должный уход за животными и уборку в квартире она не проводила.

Добровольно освободить жилье от личных вещей и животных гражданка отказалась, поэтому приставы вскрыли квартиру. Обнаруженных там кошек передали в специализированную организацию.

Галина Шамберина