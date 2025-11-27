Трубкозуба перевели из нижегородского зоопарка в Бахчисарайский парк миниатюр

Нижегородский зоопарк «Лимпопо» передал пятимесячного трубкозуба Хибу Бахчисарайскому парку миниатюр. Информация об этом появилась в соцсетях зоопарка.

«Со светлой грустью сообщаем, что история нашей Хибы в "Лимпопо" подходит к концу, но начинается новая, совсем другая история! Так будет лучше и так должно быть. В добрый путь, наше чудо по имени Хиба!» — сказали в зоопарке.

В конце июня «Лимпопо» стал вторым в России зоопарком, где родился трубкозуб. Сотрудники активно делились видео, как Хиба растет и изучает окружающий мир.

Елена Ковалева