Жительницу Марий Эл обвинили в гибели мужа после ссоры

В Марий Эл возбудили уголовное дело по факту гибели 63-летнего местного жителя. В причинении смерти обвиняется его супруга. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

По данным следствия, 24 ноября супруги находились в гостях. Во время распития спиртного между ними произошла ссора на бытовой почве. Женщина нанесла мужу удар ножом в область правого бедра. Пострадавший самостоятельно покинул дом и был госпитализирован, однако скончался в медучреждении.

Обвиняемой вменяется ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Следствие решает вопрос об избрании меры пресечения.

Анар Зейналов