В Северной Осетии отменили угрозу беспилотной опасности, действовавшей с утра. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло.

Режим сегодня, 27 ноября, объявили в 8:50. Как писал «Ъ-Кавказ», позже в Северной Осетии ввели план «Ковер», по которому в аэропорту «Владикавказ» действовали ограничения на прием и выпуск воздушных судов. План был отменен в 14:57, но режим беспилотной опасности продолжал действовать.

Оперативный штаб продолжает работать в круглосуточном режиме, отметил в сообщении господин Меняйло.

Константин Соловьев