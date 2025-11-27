Объем перевозок из регионов в Петербург за год увеличился на 44%

За год объем перевозок товаров из регионов в столицы России совокупно увеличился на 60%. Соответствующую статистику приводят эксперты Ozon.

Направление в Петербург выросло на 44%, а в Москву — на 77%. Особенно значительно нарастили поставки такие удаленные регионы, как Хабаровский край (более чем в 15 раз) и Ярославская область (в 14 раз).

Рост наблюдается и в обратном направлении — из столиц в регионы. В октябре из Москвы в субъекты России перевезли на 44% больше товаров, чем годом ранее. Грузопоток из Петербурга в регионы показал еще более значительный прирост — на 74%. Это подтверждает развитие двусторонней торговли: регионы поставляют товары в столицы, а те, в свою очередь, распределяют продукцию по всей стране.

Чаще всего в Москву из регионов везут товары для самостоятельного творчества (DIY) и предметы для дома, объемы которых выросли почти в два раза и на 90% соответственно. В Петербург, помимо одежды и товаров для дома, активно поступают предметы красоты и здоровья, а также фармацевтическая продукция.

Андрей Маркелов