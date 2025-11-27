Более 2 тысяч тонн камчатского краба отправили из Петербурга в зарубежные страны
Специалисты Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали экспорт более 2 тыс. тонн варено-мороженого камчатского краба из Петербурга в зарубежные страны, сообщает пресс-служба ведомства 27 ноября.
Основным покупателем российской продукции выступила Республика Корея, куда было поставлено почти 1,5 тыс. тонн краба. Помимо нее, в числе стран-импортеров значатся Китай, Япония, ОАЭ и Вьетнам. Весь экспортированный деликатес был произведен предприятиями Мурманской области.
Перед отправкой каждая партия товара проходила обязательный многоуровневый контроль. Сначала продукция была исследована в лабораториях подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «АПК НАЦРЫБА».
Затем инспекторы управления проверили ее на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям стран-получателей и оформили соответствующие ветеринарные сертификаты, разрешающие экспорт.