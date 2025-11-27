Путин заявил, что спецслужбы РФ и Украины всегда находились в контакте

Спецслужбы России и Украины всегда находились в контакте друг с другом, даже в самые сложные времена. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Наши спецслужбы, российские и украинские, всегда находились в контакте друг с другом. Даже в самые тяжелые времена. И сейчас они находятся»,— сказал президент во время пресс-конференции по итогам саммита ОДКБ в Бишкеке.

Сейчас представители спецслужб России и Украины решают в Абу-Даби гуманитарные вопросы, в том числе обмен военнопленными, сказал Владимир Путин. По его словам, для контактов между сторонами используется площадка Абу-Даби.