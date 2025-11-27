Теневой оборот табака: консолидация как ответ на вызовы

Оборот контрафактного табака в России снизился и составил 9,5% в пересчете на курящее население страны. О причинах спада, а также об экономических, социальных и юридических аспектах проблемы рассказали эксперты Росалкогольтабакконтроля и представители контролирующих органов из шести регионов на конференции, организованной при поддержке ИД «Коммерсантъ». Модератором круглого стола выступила Оксана Кузьменко, президент Ассоциации правообладателей «Базис».

Региональный срез: исследование ННЦК

По данным последнего всероссийского исследования Национального научного центра компетенций (ННЦК), во втором квартале этого года доля нелегального оборота табачной продукции в России снизилась до рекордных 9,5% в пересчете на курящее население страны. Однако ситуация в регионах остается крайне неоднородной: антилидерами стали Калужская (31,3%), Чеченская (27,8%) и Смоленская (25,1%) области, а максимальная доля по округам зафиксирована в Северо-Кавказском ФО (14,8%), озвучила данные директор ННЦК Ирина Бушина.

Структура нелегального рынка также претерпела изменения: на фоне общего снижения выросла доля контрафактных сигарет (до 2,4%), а основным каналом незаконного ввоза остаются страны ЕАЭС, где доминирует продукция белорусских брендов (82% сегмента). Среди регионов — участников конференции наибольшая доля незаконного оборота табачной продукции отмечена в Ярославской области (17,3%), а наименьшая — в Нижегородской (10,1%) и Калининградской (10,2%) областях.

Экономический ущерб федеральному бюджету от недополученных акцизов только за первое полугодие составил не менее 46,3 млрд рублей, причем для отдельных регионов, таких как Нижегородская область, эта сумма составила 1,2 млрд рублей. Отдельную тревогу экспертов вызывает рынок никотинсодержащей продукции, где доля нелегального оборота достигает 65,8%, а в сегменте жидкостей — 86,2%. Наибольшие объемы незаконного оборота в этой категории зафиксированы в торговых точках Северо-Кавказского ФО (72,7%).

Фокус на правоприменении

По словам управляющего по корпоративным вопросам региона «Север» аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России Елены Кияновой, отрасль отмечает положительную динамику в борьбе с нелегальным рынком, что подтверждается последовательным снижением доли нелегального оборота. Как отметила госпожа Киянова, за этим результатом стоят целенаправленные совместные усилия государства и бизнеса. Рост эффективности правоприменительной практики демонстрирует рекордное число закрытых в прошлом году подпольных производств — 23 (на 40% больше, чем в 2023-м), а активность в этом направлении продолжается и в текущем году.

На сегодняшний день, по мнению представителя компании, сформирован весь необходимый законодательный базис для противодействия незаконному обороту. Ключевыми нововведениями стали установление уголовной ответственности за производство и сбыт немаркированной продукции и за подделку цифровой маркировки, а также существенное повышение штрафов, в том числе за продажу несовершеннолетним. «Основной вопрос — в том, чтобы обеспечить их фактическое исполнение»,— подчеркнула она, отметив, что главная задача сейчас — устранить разрыв между принятыми нормами и их практическим применением.

Для дальнейшего «обеления» рынка госпожа Киянова предложила два конкретных шага: включение никотинсодержащей продукции в перечень стратегически важных товаров статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации для борьбы с контрабандой и наделение контролирующих органов правом на внесудебную блокировку интернет-ресурсов и каналов в мессенджерах, через которые ведется незаконная торговля. «Борьба с теневым рынком является общим делом государства и добросовестного бизнеса»,— резюмировала она, выразив готовность компании к дальнейшему взаимодействию со всеми участниками рынка.

К наиболее эффективным форматам межведомственного взаимодействия она отнесла профильные комиссии при губернаторах и отраслевые семинары, как, например, проводимые ННЦК. Особенно результативной практикой стало создание специализированных рабочих групп в регионах с высокой долей нелегального оборота, подобно опыту Псковской области, где инициатива по интеграции представителей бизнеса исходит от самих властей. Синергия этих инструментов — комиссий, семинаров и живого диалога — позволяет существенно повысить эффективность совместной работы.

Лицензирование как переломный момент

Руководитель межрегионального управления Росалкогольтабакконтроля по ПФО Оксана Фомиченко отметила, что принятие Федерального закона № 203 стало переломным моментом в регулировании рынка табачной и никотинсодержащей продукции, которая сейчас занимает уникальное положение — оставаясь в свободной продаже, она подлежит строгому государственному контролю. С момента вступления закона в силу основными направлениями работы стали лицензирование и контрольно-надзорные мероприятия. На территории Приволжского федерального округа выдано 29 лицензий, включая 14 производств табачной продукции, пять производств никотинсодержащей продукции и семь импортеров.

Динамика контрольно-надзорной деятельности показывает значительный рост: если в 2024 году было проведено девять проверок, то в 2025-м — уже 13. Объем изъятой незаконной продукции увеличился с 1,3 млн единиц сигарет в 2024 году до 6,3 млн единиц в текущем. Особое внимание уделяется совместным мероприятиям с правоохранительными органами, в ходе которых изъято 33 840 пачек сигарет и технологическое оборудование. Предстоящее введение лицензирования розничной и оптовой торговли должно укрепить позиции легального рынка.

Однако на некоторые риски, особенно для малого бизнеса, указал президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов. По его словам, в ходе разработки документа по инициативе Росалкогольтабакконтроля и Минфина удалось найти компромисс по ключевым параметрам: территория действия лицензии ограничена муниципалитетом, а минимальная площадь торгового объекта снижена до 5 кв. м. Однако критической проблемой остается требование к сроку аренды помещений. «Если у нас требования закона — 12 месяцев и выше, то никакие небольшие торговые точки не могут получить лицензию»,— пояснил господин Максимов.

Маркировка как эффективный инструмент обеления рынка

Действенным инструментом в работе контролирующих органов стала система маркировки «Честный знак»: эффективность визитов Роспотребнадзора при проверке точек по триггерам системы составила 97% в первом полугодии 2025 года. Об этом рассказал директор по защите оборота легальной продукции ЦРПТ («Честный знак») Максим Курганский.

По его словам, дополнительным фактором контроля служит специальное приложение «Честный знак», которое скачали уже более 33 млн раз: оно позволяет потребителям напрямую сообщать о нелегальной продукции. Анализ данных маркировки демонстрирует положительную динамику: по итогам 11 месяцев 2025 года в большинстве обсуждаемых регионов зафиксирован прирост легального оборота. Например, в Ивановской области объем продаж сигарет в штуках вырос на 7%, а в денежном выражении — на 17%, что свидетельствует о замещении нелегального сегмента и увеличении объема налоговых поступлений. «Этот тренд подтверждает, что комплексная работа с маркировкой способствует системному обелению рынка», подчеркнул спикер.

Устами бизнеса

Реформа законодательства и активизация контрольно-надзорной деятельности позволили переломить многолетнюю тенденцию к росту нелегального рынка табака в России, отметил менеджер по работе с органами государственной власти «JTI Россия» Роман Трошкин. В 2024 году тренд сменился на снижение, что, с одной стороны, обеспечило бюджету дополнительные 23 млрд рублей от уплаты акцизов и НДС. Но, с другой стороны, несмотря на определенное обеление рынка, доля нелегального оборота все еще остается высокой и, как следствие, общие потери от неуплаты акцизов и НДС превысили в 2024 году 127 млрд рублей. Ключевыми проблемами остаются разрыв в ставках акцизов со странами ЕАЭС, схема «прерванного транзита» и незаконная онлайн-торговля. Для их решения важны: умеренная акцизная политика в РФ, реализация соглашения о применении навигационных пломб, которая должна начаться во всех странах-членах Союза с февраля 2026 года и внесудебная блокировка интернет-ресурсов, реализующих табачную и никотинсодержащую продукцию дистанционным способом. При этом, по мнению господина Трошкина, предложенная на 2026 год индексация ставок акцизов на сигареты темпами выше прогнозируемого уровня инфляции может спровоцировать рост теневого сектора.

«Как мультикатегорийная компания мы обладаем уникальной экспертизой для идентификации различных видов нелегальной табачной и никотинсодержащей продукции»,— заявил директор по корпоративным отношениям группы компаний ITMS Кирилл Кузнецов. Основными признаками табачного контрафакта остаются несоответствие минимальной цене и отсутствие маркировки, при этом DataMatrix код «Честного знака» становится ключевым инструментом проверки.

Одной из проблем нелегального рынка никотинсодержащей продукции остается запрет никотинсодержащей продукции для орального потребления, в том числе безтабачных никотиновых паучей (никпэков), тогда как, например, жевательный табак, выглядящий абсолютно идентично запрещенному табачному снюсу, разрешен к продаже. Доказано, что менее вредные никпэки, по сравнению с иной табачной и никотинсодержащей продукцией, имеют своего потребителя и нелегально продаются, отсутствует законодательное регулирование их идентификациии. Для решения этой проблемы предлагается разработка ГОСТов, проведение выездных инспекций и использование лабораторной экспертизы.

Число изъятий увеличивается

Эффективное противодействие нелегальному обороту табачной продукции обеспечивается за счет комплексного взаимодействия с правоохранительными органами и органами госбезопасности, отметил руководитель межрегионального управления Росалкогольтабакконтроля по СЗФО Юрий Чащин. Если в 2024 году было проведено три таких совместных мероприятия, то в текущем году их число возросло до девяти, что позволило значительно увеличить объем изъятой продукции: с 1,1 млн единиц в прошлом году до почти 4 млн единиц в 2025-м.

Деятельность управления также активизировалась в рамках контрольно-надзорных мероприятий: количество самостоятельных проверок подконтрольных субъектов выросло с пяти в 2024 году до 16 в текущем, а административных производств — с двух до шести. На фоне предстоящего лицензирования оптовой и розничной торговли в следующем году, которое затронет около 1 тыс. организаций в СЗФО, основная задача ведомства — обеспечить оперативное и эффективное оказание соответствующих государственных услуг.

Приграничные районы

По данным заместителя начальника отдела организации применения административного законодательства УМВД России по Псковской области Дениса Кондратьева, ужесточение контроля в приграничной зоне позволило значительно сократить объем контрабанды сигарет из Беларуси. Всего в текущем году возбуждено девять уголовных дел и изъято около 115 тыс. пачек сигарет. Для дальнейшего повышения эффективности борьбы с нелегальным оборотом, ключевыми проблемами которого остаются разница в акцизах и высокая цена легальной продукции, правоохранительным органам требуется предоставление полного онлайн-доступа к данным системы «Честный знак» для мониторинга движения товаров.

Борьбу с контрабандой, включая табачные изделия, правоохранительные органы ведут совместно с подразделениями Псковской таможни. Как отметил заместитель начальника Псковской таможни Дмитрий Иванов, важным инструментом стало включение табака в перечень стратегически важных товаров, что позволило усилить противодействие нелегальному ввозу.

Главный государственный таможенный инспектор Калининградской областной таможни Татьяна Бирюкова рассказала о выявленных правонарушениях в регионе. Так, в 2025 году в регионе деятельности Калининградской таможни фактов контрафактной табачной продукции не выявлено, однако возбуждено три уголовных дела о незаконном перемещении. Два из них касаются сокрытия от таможенного контроля более 1 млн пачек сигарет при перемещении из России в Литву, одно — уклонения от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере при вывозе 21 млн пачек с территории особой экономической зоны на остальную территорию ЕАЭС. По последнему делу судом уже вынесен обвинительный приговор с назначением штрафа и конфискацией товара. Дополнительно возбуждено восемь административных дел о нарушениях таможенного декларирования, по которым также применены штрафы и конфискация.

О защите подростков

Заместитель исполнительного директора «Общественного Совета по проблеме подросткового курения» Ирина Ковалева заметила, что доступность нелегальной табачной и никотинсодержащей продукции, обусловленная низкой ценой, создает серьезные риски для подростков, выступая для них дополнительным негативным фактором привлекательности. Как показывает практика мониторингов и контрольных закупок, продавцы контрафакта часто нарушают и другие нормы: реализуют продукцию несовершеннолетним и размещают точки вблизи образовательных учреждений. При этом легальная розница готова работать в правовом поле, однако сталкивается с недобросовестной конкуренцией со стороны теневого бизнеса, который не использует кассовую технику и не регистрируется в системе «Честный знак».

Для системного решения проблемы необходимы дополнительные меры, включая создание единого реестра предпринимателей для упрощения контроля и введение внесудебного порядка блокировки интернет-ресурсов, торгующих нелегальной продукцией. Популяризация приложения «Честный знак» среди потребителей через информационные брошюры и видеоролики также способствует сокращению нелегального оборота. Успешный опыт снижения доли нелегальных сигарет должен быть распространен и на сегмент никотинсодержащей продукции, где уровень контрафакта остается критически высоким.

Участники круглого стола сошлись во мнении, что мероприятие достигло своей главной цели — консолидации усилий всех заинтересованных сторон в борьбе с нелегальным оборотом табачной и никотинсодержащей продукции. Сквозной темой дискуссии стала необходимость еще более интенсивной совместной работы, поскольку ни один участник рынка или ведомство не способны решить эту проблему в одиночку. Конструктивный диалог, состоявшийся на площадке «Коммерсантъ», вселяет уверенность в том, что объединенные усилия позволят добиться значимых результатов в очищении рынка от нелегальной продукции и защите потребителей.

Алла Михеенко