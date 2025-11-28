Триумфально построились

В Нижнем Новгороде вручили статуэтки отраслевой премии «Искусство строить» — престижной награды архитектурно-строительного сообщества региона. Проекты группы компаний «АГРОСПЕЦТЕХ» были отмечены в четырех номинациях не только профессиональным жюри, но и, что особенно ценно, в рамках народного голосования. Победителем среди ЖК премиум-класса, то есть, по сути, лучшим из лучших стал ЖК «Покровский Премиум».

Победителем в номинации «Выбор нижегородцев» стал ЖК комфорт-класса «Квартал Заречный», строящийся в Ленинском районе вдоль Заречного бульвара. Этот же проект стал лауреатом в новой, появившейся в этом году номинации «Лучший „зеленый“ жилой комплекс» — жюри оценило экологичные решения девелопера. Лауреатом в номинации «Жилой комплекс года комфорт-класса» стал ЖК «Патриот», который «АГРОСПЕЦТЕХ» возводит в Московском районе.

Наконец, лучшим в номинации «Жилой комплекс элит/премиум-класса» стал ЖК «Покровский Премиум» — дом, строящийся в сердце города, в историческом центре Нижегородского района. Уникальная локация, современные технологии с заботой об окружающей среде и здоровье жителей, интересные дизайнерские решения (чего стоит парадное дизайнерское гранд-лобби — такого в Нижнем еще не было) — эксперты по достоинству оценили все главные преимущества проекта.

Комментируя значение наград для компании, директор по продажам ГК «АГРОСПЕЦТЕХ» Михаил Шерстнев подчеркнул, что признание отраслевого сообщества и нижегородцев — это заслуга всей команды «АГРОСПЕЦТЕХА», которая обобщает лучшие практики в отрасли и воплощает их в своих проектах. «Премия „Искусство строить“ — это не только почетное признание нашей работы, но и драйвер для развития всей отрасли», — отметил Михал Шерстнев, добавив, что в будущем году у группы компаний будут новые поводы для участия в авторитетном конкурсе: компания будет работать над шестью проектами ЖК в Канавинском и Московском районах, в центре Автозавода и в 7-м микрорайоне.

Премия «Искусство строить» вручается ежегодно. Профессиональные участники нижегородского строительного рынка, профильные чиновники и эксперты выбирают лучших девелоперов, ЖК, архитектурные решения и концепции благоустройства. В этом году жюри премии, которое возглавил заместитель председателя правительства Нижегородской области Иван Каргин, оценивало 32 проекта по 28 критериям.

ГК «АГРОСПЕЦТЕХ» — постоянный участник церемонии награждения. В прошлом году компания была признана девелопером года.

