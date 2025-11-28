Масса с процентами

Верховному суду РФ (ВС) предстоит изучить спор о том, допустимо ли размещать средства из конкурсной массы компании-должника на депозите. Нижестоящие инстанции не позволили внести деньги организации на вклад, поскольку такая возможность прямо законом не предусмотрена. Однако один из кредиторов оспорил решения арбитражных судов в ВС. В жалобе сказано о риске полного обесценивания денег, поскольку банкротный процесс сильно затянулся.

В рамках банкротного дела ООО «Минора Лайф» развернулся спор о том, допустимо ли перечислить денежные средства должника на депозит. Арбитражный суд Москвы признал компанию банкротом еще в 2016 году, но вопрос об открытии вклада возник только через восемь лет, когда в дело в качестве кредитора вступил ИП Дмитрий Ворожбит, выкупивший права требования к «Миноре Лайф» у ООО СЛЗ.

В ноябре 2024 года господин Ворожбит обратился к арбитражному управляющему (АУ) с просьбой положить 76,7 млн руб., находящихся на счетах должника в банке «Уралсиб», на депозит в той же кредитной организации. Но в ответ кредитор получил отказ. В связи с этим ИП обратился за разрешением разногласий в суд, однако тот в апреле 2025 года тоже не поддержал идею открыть вклад, поскольку ст. 133 закона о банкротстве обязывает управляющего использовать только один счет должника в банке и не предусматривает возможность открытия депозита.

Решение устояло в апелляции и окружной кассации. Вышестоящие инстанции добавили, что расчеты с кредиторами прекращены из-за привлечения «Миноры Лайф» к субсидиарной ответственности в деле о банкротстве застройщика АО СУ-155, где вопрос о размере суммы требований еще не разрешен. Поэтому пока что АУ не вправе распределять денежные средства, указали суды.

При этом использовать можно только один счет, чтобы учитывать и контролировать поступающие и расходуемые денежные средства должника, говорилось в решениях. Еще одно препятствие в том, что вклад отличается «изменчивостью ставок процентов в зависимости от срока», а точно определить «период отложения вопроса о распределении средств» нельзя, отметили в судебных инстанциях.

Дмитрий Ворожбит не согласился с этими выводами и подал жалобу в ВС. “Ъ” ознакомился с текстом документа.

Актив уходит в убыток

Предприниматель отмечает, что регулирование и не разрешает, и не запрещает вносить денежные средства из конкурсной массы на депозит. Но заявитель указывает, что ст. 133 закона о банкротстве работает по принципу «то, что не запрещено, разрешено». Причем главный вопрос состоит не в хранении денежных средств вне основного счета должника, а в «разумной компенсации объективного удешевления денег и получения наибольшей прибыли в интересах кредиторов», сказано в жалобе.

Ставка по депозиту в «Уралсибе», говорится в документе, достигает 18,35%.

Таким образом, за период с марта 2023 года по май 2025-го недополученный доход составил 31 млн руб. Однако из-за запрета разместить деньги на вкладе средства, наоборот, подешевели на 13,7 млн руб., подчеркивает господин Ворожбит.

Тем временем банкротное дело СУ-155, из-за которого расчеты сейчас приостановлены, может затянуться на многие годы, ведь речь идет о крупном застройщике.

Заявитель настаивает, что право на выбор способа распоряжения конкурсной массой принадлежит кредиторам, чье мнение суды даже не выясняли. Больше того, АУ должен работать на пополнение конкурсной массы вне зависимости от того, обращались ли к нему кредиторы или нет, указано в жалобе. Теперь ВС предстоит изучить аргументы предпринимателя и решить, заслуживают ли его доводы внимания.

«Внесение конкурсной массы в депозит банка позволит нивелировать инфляционные процессы. Для ускорения решения этого вопроса мы заявили ходатайство о направлении запроса в Конституционный суд РФ»,— рассказала “Ъ” партнер BBL Group Наталья Петрова, представляющая в споре интересы Дмитрия Ворожбита. «Принятие решения о судьбе конкурсной массы входит в компетенцию собрания кредиторов, на что "вне протокола" обращали внимание суды»,— подчеркивает она.

Консервативный подход

Судебная практика последовательно склоняется к невозможности размещения средств на вкладах независимо от того, является должник юрлицом или физлицом, делится наблюдениями младший партнер АБ «Бельский и партнеры» Константин Шорыгин. При этом ВС ранее по этому вопросу не высказывался, замечает руководитель практики разрешения споров «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Павел Новиков.

Мнения юристов о допустимости открытия вклада при действующем регулировании расходятся. Константин Шорыгин считает, что законодательство в этом отношении «не является диспозитивным и устанавливает специальные правила по открытию счетов должника, которые не подлежат расширительному толкованию». Нормы не предусматривают ни права, ни обязанности, ни возможности управляющего открывать депозиты, соглашается председатель совета Союза АУ НЦРБ Валерия Герасименко. Но с экономической точки зрения доводы кредитора вполне разумны, отмечает она.

1225 дней составила средняя длительность процедуры конкурсного производства в делах о банкротстве компаний, по данным ЕФРСБ за первую половину 2025 года.

На взгляд Павла Новикова, суды в этой тяжбе придерживались формалистичного понимания и в итоге абсолютизировали требование «одного счета». Необходимо было обсудить экономику затянувшейся процедуры и возможные механизмы контроля за депозитом, считает юрист.

Заместитель руководителя практики «Антикризис и банкротство» юркомпании «Лемчик, Крупский и партнеры» Юлия Ющик считает позицию нижестоящих судов консервативной. Ст. 133 закона о банкротстве, указывает госпожа Ющик, допускает исключения из общего правила о едином счете, поэтому ВС может дать толкование нормы, которое бы позволяло размещать средства на вкладе. Уже сейчас экономколлегия ВС способна обозначить рамки допустимости открытия депозита и без обращения в Конституционный суд РФ, настаивает господин Новиков.

Но текущее регулирование, предупреждает Константин Шорыгин, не обеспечивает прозрачность использования денежных средств. В результате АУ несет риск убытков в случае невозврата денег банком сверх застрахованной суммы, объясняет Валерия Герасименко. В связи с этим законодатель мог бы явно урегулировать возможность временного инвестирования денежных остатков конкурсной массы, говорит Павел Новиков. А пока остается множество вопросов, ответы на которые нормы права не содержат, резюмирует господин Шорыгин.

Ян Назаренко