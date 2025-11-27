Дагестан прогнозирует дефицит бюджета в 530 млн рублей на 2026 год

Депутаты Народного собрания Дагестана приняли в первом чтении бюджет республики на 2026 год с дефицитом 530 млн руб. при общем объеме доходов в 220,2 млрд руб. и расходах в 220,8 млрд руб., сообщает пресс-служба парламента Дагестана.

Более половины расходов, свыше 55%, направят на социальную сферу, включая здравоохранение, культуру, спорт и социальные обязательства, где запланировано выделить более 106 млрд руб. В 2025 году дефицит бюджета республики был существенно выше — 6,82 млрд руб., что связано с корректировками в доходах и расходах в условиях текущих экономических вызовов.

В 2025 году доходы бюджета Дагестана выросли за счет налоговых поступлений и безвозмездных поступлений из федеральных фондов, а расходы увеличились преимущественно на социально-культурные нужды — образование, здравоохранение и социальную помощь семьям. Сокращение дефицита ожидается за счет оптимизации и снижения инвестиционных программ и расходов на ЖКХ. В 2024 году республика также зафиксировала снижение дефицита с многомиллиардных сумм до менее 1 млрд руб. благодаря росту доходов и сокращению расходов.

Дефицит бюджета в 530 млн руб. на 2026 год является результатом совокупности факторов: стабилизации доходной части при одновременном сохранении высоких социальных обязательств, связанных с выплатами медикам, пенсионерам, образованию и поддержкой национальных проектов. Нарастание долга и перенос части крупных инвестиционных проектов на последующий период остаются ограничивающими элементами финансовой политики региона. В целом подход на 2026–2028 годы ориентирован на сохранение социальной стабильности при осторожном управлении расходами и дефицитом.

Бюджет Дагестана на 2026 год демонстрирует тенденцию к значительному снижению дефицита по сравнению с высоким уровнем 2025 года, однако из-за высокой социальной нагрузки и экономических вызовов республика вынуждена сохранять небольшой дефицит, обеспечивая при этом приоритетное финансирование здравоохранения, образования и социальной поддержки.

Станислав Маслаков