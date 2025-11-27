В Самаре неизвестные открыли стрельбу по окнам дома у офиса «Коммерсантъ-Волга»

Полиция проверяет информацию о стрельбе из пневматического оружия по окнам жилого дома в Самаре. Инцидент произошел на улице Ново-Садовой, 24, рядом с офисом редакции «Коммерсантъ-Волга». Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Поводом для проверки стало сообщение в интернете. Очевидцы сообщили, что от стрельбы из пневматики пострадали окна жилого дома. Силовики устанавливают обстоятельства. Граждан, обладающих любой информацией по этому происшествию, просят обращаться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 112.

Георгий Портнов