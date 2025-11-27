В Ставропольском крае подешевели фркуты и вареная колбаса

На Ставрополье цены за неделю, с 18 по 24 ноября, подешевели бананы, яблоки, соль, пшено и вареная колбаса. Соответствующая информация опубликована в отчете Севкавказстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Стоимость бананов снизилась до 166,5 руб. за кг, что на 2,6% меньше, чем ранее. Яблоки можно приобрести за 134,7 руб., что составляет снижение на 1,9%, соль стала стоить 22 руб. (снижение на 1,1%), пшено — 54,5 руб. (снижение на 1%), а вареная колбаса — 540,7 руб. (снижение на 0,6%).

Репчатый лук стал лидером по росту цен, подорожав на 7,5%. Теперь его стоимость составляет 41,4 руб за кг. Следом за ним по темпам роста цен идут полукопченая колбаса (+4,8%), фруктово-ягодные детские пюре (+3,9%) и свежие огурцы (+3,3%). Цены на эти товары теперь составляют 685,4 руб., 568,2 руб. и 174,5 руб. соответственно. Замыкает список свекла, которая подорожала на 3,1%, достигнув цены в 38,6 руб. за кг.

Наталья Белоштейн