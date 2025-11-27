Водитель такси получил 3,5 года колонии за гибель в ДТП саратовской чиновницы

Базарно-Карабулакский районный суд Саратовской области вынес приговор в отношении 43-летнего местного жителя по уголовному делу о ДТП, в котором погибла местная чиновница (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось в суде, в 20:32 1 сентября прошлого года находившийся за рулем такси фигурант нарушил ПДД и на улице Ленина в р.п. Базарный Карабулак сбил пешехода, которая пересекала проезжую часть. Пострадавшей оказалась Лариса Комарова, которая занимала должность председателя собрания депутатов Базарно-Карабулакского района в период с июня 2012 года по август 2023 года. Ее увезли в больницу, где она скончалась.

По решению суда фигурант получил 3,5 года колонии-поселении. Ему запрещено в течение двух лет управлять транспортом. Также суд удовлетворил два иска потерпевших о взыскании морального вреда на сумму 700 тыс. руб. каждому.

Павел Фролов