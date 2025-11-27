В Самарской области изъяли из оборота более тысячи кг рыбной продукции

За девять месяцев было изъято 40 партий рыбной продукции общим объемом 1,025 тыс. кг, чтобы не допустить попадания на продовольственный рынок некачественной продукции. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В качестве основных причин забраковки управление называет нарушение условий хранения, установленных изготовителем, истечение сроков годности.

Всего с января по сентябрь было исследовано 698 проб рыбной продукции и морепродуктов. Из них: 61 проба на соответствие по микробиологическим показателям, 114 проб на соответствие по физико-химическим показателям, 109 проб на соответствие по санитарно-химическим показателям, 107 проб на паразитологические показатели, 60 проб на соответствие по радиологическим показателям, 47 проб на соответствие по содержанию антибиотиков.

Составлено 19 протоколов. По 18 из них вынесены постановления на общую сумму 130 тыс. руб. По одному протоколу вынесено постановление о назначении административного наказания в виде предупреждения.

Руфия Кутляева