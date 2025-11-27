ЦБ назвал кредитный риск главной уязвимостью при замедлении экономики

В Банке России главной уязвимостью при замедлении экономики назвали кредитный риск — неспособность заемщика выполнять взятые долговые обязательства и выплачивать кредит. Об этом сообщили в обзоре ЦБ РФ (.pdf). С проблемами сталкиваются «более уязвимые заемщики». Финансовое положение компаний и граждан в целом остается устойчивым.

Доля проблемных потребительских кредитов на 1 октября 2025 года увеличилась до 12,9%. В апреле она составляла 10,8%. Аналитики отметили, что это может быть связано с «вызреванием кредитов» (переход кредита в категорию проблемного). Большинство из таких займов выдавали в период кредитного бума в 2023-2024 годах. Доля проблемных ипотечных кредитов с начала года выросла до 1,7%. Долговая нагрузка снижается благодаря росту реальных доходов граждан и торможению розничного кредитования, сообщили в ЦБ.

При этом прошлые риски в финансовом секторе стали менее актуальными. Речь идет о структурных дисбалансах на внутреннем валютном рынке и процентном риске банков. Волатильность курса в этом году находится на минимальных уровнях с 2022 года, банки способны хорошо управлять процентным риском в условиях жесткой денежно-кредитной политики, отметили в обзоре. Маржа банковского сектора при снижении процентных ставок остается стабильной.