30 участников ОПС «Тукаевские» предстанут перед судом в Казани

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по делу 30 участников организованного преступного сообщества «Тукаевские». Размер причиненного ущерба превысил 66 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Казани 30 участников ОПС «Тукаевские» предстанут перед судом

По версии следствия, обвиняемые организовали преступное сообщество в Казани в период с 2009 по 2014 год. С 2009 по 2017 год участники ОПС совершили 26 эпизодов вымогательства в отношении восьми предпринимателей и сотрудников АО «Спорт Бет». Они угрожали поджогами, повреждали имущество и избивали потерпевших.

Под предлогом инвестирования в строительство соучастники похитили у восьми граждан и ООО «МИКС» более 54 млн руб. Еще 7 млн руб. они получили от страховых компаний, имитируя ДТП. Кроме того, участники ОПС организовали незаконное пребывание на территории России более 7,6 тыс. иностранных граждан.

Фигурантам, в зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений, предъявлены обвинения в организации преступного сообщества и участии в нем, вымогательстве, мошенничестве, мошенничестве в сфере страхования, покушении на мошенничество в сфере кредитования, разбое, угоне, принуждении к совершению сделки и организации незаконной миграции. Уголовное дело будет направлено в Вахитовский районный суд Казани.

Анар Зейналов