В Саратовской области граждане вынуждены самостоятельно обеспечивать дома водой

В Саратовской области жители сами занимаются вопросами благоустройства, ЖКХ и многими другими. В областной думе на депутатских слушаниях обсудили, как население участвует в самоуправлении региона.

Председатель областной думы Алексей Антонов («ЕР») сказал, что в этом году приняли и ввели в действие федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Федеральный закон относит к формам местного самоуправления опрос граждан, публичные слушания, общественные обсуждения, собрания граждан, инициативные проекты, территориальное общественное самоуправление, институт старост сельских населенных пунктов.

О том, как они работают, рассказал и.о. министра по делам территориальных образований Александр Милованов.

В регионе работают 157 территориальных общественных управлений (ТОС). Руководитель ведомства сказал, что это не просто цифры, а «живые ячейки местного самоуправления», которые решают насущные вопросы. ТОСы действуют в Саратове, Энгельсском, Балаковском, Вольском, Ершовском, Марксовском, Татищевском и других районах области. Активисты решают вопросы обустройства социально-значимых пространств, развития жилищно-коммунальной сферы, развития межнациональных отношений на уровне своего поселения. Территориальные общественные управления инициируют проекты по благоустройству, озеленению общественных территорий, установке детских и спортивных площадок, организации водоснабжения.

Господин Милованов сообщил, что еще одним не менее важным форматом участия жителей в местном самоуправлении стали сельские старосты. В сельских населенных пунктах региона работают 523 старосты: они общаются с населением, фиксируют возникающие проблемы и «оперативно доводят до администрации муниципальных образований и администраций муниципальных районов». Стать старостой может гражданин РФ, который живет в этом населенном пункте, ему должно быть больше 18 лет, и у него должно быть свое жилье. Эта должность не оплачивается: она не относится ни к государственной гражданской службе, ни к муниципальной.

С 17 года жители Саратовской области могут предлагать инициативные проекты. В 25 году по инициативе губернатора области объем средств на субсидии для инициативных проектов в областном бюджете увеличили на 30 млн руб. (в итоге он вырос со 140 млн до 170 млн руб.).

Муниципалитет должен потратить на реализацию проектов 10%, граждане — минимум 3% в сельских поселениях, 5% — в городских. Приветствуется поддержка бизнеса.

По результатам конкурса в этом году реализуют 149 инициативных проектов. Они включают ремонт системы водоснабжения, благоустройство мест отдыха, приведение в порядок мест захоронения, организацию уличного освещения, установку детских игровых и спортивных площадок, повышение пожарной безопасности. Общая стоимость проектов — 255 млн руб. Ежегодно 2/3 проектов касаются решения вопросов водоснабжения и благоустройства.

«Всего за 8 лет благодаря реализации инициативных проектов обеспечено качественным водоснабжением более 350 тысяч жителей региона, в том числе в 24 году — более 50 тыс.»,— сообщил глава ведомства.

Депутаты возмутились, что людям самим приходится решать такие вопросы, ведь для этого существует бюджет, с граждан и так собирают налоги. Министр пояснил, что социально ответственный бизнес участвует в решении важных вопросов. Если у граждан есть инициатива, то они могут ее реализовать.

Председатель думы Алексей Антонов призвал честно посмотреть на ситуацию: возможности бюджета у муниципальных образований разные. Все, что необходимо (зарплаты учителям, врачам и проч.), муниципалитеты делают. А что касается вовлечения граждан в решение своих местных вопросов, то тут дорог и сам процесс, и результат, резюмировал спикер.

Татьяна Смирнова