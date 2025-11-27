Сотрудницу «ТНС Энерго» в Дивееве обвинили в вымогательстве

Начальника дивеевского участка выксунского отделения ПАО «ТНС Энерго» Ирину Малышеву обвинили в незаконном получении денег, сопряженном с вымогательством (п. «а», «б», «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ). По ходатайству следствия ее отправили по домашний арест до 23 января 2026 года, сообщили в Дивеевском межрайонном суде.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным следствия, обвиняемая и работник организации потребовали от 45-летней жительницы села Дивеево 12 тыс. руб. В противном случае они грозили провести проверку, которая привела бы к росту платы за электроэнергию.

Потерпевшей пришлось отдать деньги, но в момент передачи соучастника обвиняемой, а затем и ее саму задержали правоохранительные органы.