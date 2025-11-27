В Златоусте прокуратура опротестовала запрет на съемку заседаний горсобрания

Прокуратура Златоуста опротестовала решение местного собрания депутатов о запрете снимать заседания на видео всем желающим. Жалобу в надзорное ведомство подала депутат Раиса Истомина. Ответ прокуратуры она опубликовала в своей официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

Решение о запрете видеосъемки горсобрание приняло недавно. Согласно документу, видео можно записывать только аккредитованным журналистам и пресс-секретарю представительного органа. Депутаты могут получить видеоролики по письменному заявлению, а через месяц их удаляют.

До этого решения помощник Раисы Истоминой записывал заседания, а депутат делилась видео в соцсетях. Сейчас ассистента перестали пускать с камерой. Госпожа Истомина обратилась в прокуратуру с жалобой, ссылаясь на то, что документ сужает сферу действия федерального закона. Надзорное ведомство согласилось с ее доводами и направило протест в горсобрание. О результатах рассмотрения актов прокурорского реагирования заявительнице сообщат дополнительно.

Виталина Ярховска