Суд огласил приговор жителю Балашова за присвоение 65 тыс. рублей

Суд вынес приговор в отношении 43-летнего жителя Балашова Саратовской области по уголовному делу о присвоении (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось в суде, фигурант присвоил 65 тыс. руб. в период с 10 октября 2021 года по 24 июня 2024 года. На то время он был председателем правления Жилищного кооператива-10.

Фигурант в полном объеме признал свою вину. По решению суда он получил два года условно с испытательным сроком три года.

Павел Фролов