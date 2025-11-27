Жительница Петербурга погибла при наезде автомотрисы на станции Парголово

К гибели 23-летней жительницы Санкт-Петербурга привела авария на железнодорожной станции Парголово. Она оказалась под колесами автомотрисы, рельсового автобуса.

Как сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СЗФО, девушка переходила пути через регулируемый железнодорожный пешеходный переход, когда горел запрещающий сигнал светофора. В этот момент она была в капюшоне.

Машинист автомотрисы попытался избежать столкновения, но безуспешно. Пешеход получила травмы, несовместимые с жизнью.

Татьяна Титаева