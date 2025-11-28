Прокуратура Прикамья не смогла оспорить сделки по продаже участка в центре Перми

Арбитражный суд Пермского края отказал прокуратуре региона в требовании расторгнуть две сделки с участком на ул. Клименко, 16, в микрорайоне Разгуляй. Об этом свидетельствует информация в картотеке суда. Площадь объекта составляет 878 кв. м. Согласно кадастровой карте, разрешенное использование земли — под среднеэтажную застройку.

Согласно материалам суда, 14 июня 2022 года департамент земельных отношений по договору купли-продажи передал участок ООО «Транс Строй Инвест». Спустя год и четыре месяца общество продало актив физическому лицу Нине Бронниковой. Госпожа Бронникова — мать известного Перми бизнесмена и бывшего исполнительного директора ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» Дениса Бронникова. На данный момент формально он не является владельцем или совладельцем каких-либо юрлиц.

Как следует из материалов дела, спорный земельный участок был предоставлен ООО «Транс Строй Инвест», поскольку компания владела расположенным на нем объектом незавершенного строительства. Проверкой было установлено, что объекты на земельном участке отсутствуют, а цена продажи составила 1,5% от кадастровой стоимости.

Прокуратура требовала признать эти сделки недействительными и применить двустороннюю реституцию. Так, госпожа Бронникова должна была возвратить участок муниципалитету, а ООО «Транс Строй Инвест» — вернуть ей 2,639 млн руб., уплаченных по договору. В свою очередь, администрация Перми должна была возвратить ООО 131,7 тыс. руб.