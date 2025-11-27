В Ставропольском крае осудили экс-начальника уголовного розыска за кражу

Бывшего начальника отдела уголовного розыска ОМВД России по Минераловодскому округу Карена Геворкяна признали виновным в краже в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями (п. «в» ч. 3 ст. 158 и п. «д», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Он приговорен к шести годам лишения свободы условно. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ региона.

Оперативники установили, что в октябре 2024 года сотруднику полиции стало известно о краже тремя жителями Георгиевска 378 тыс. руб. Прибыв на место совершения преступления, Карен Геворкян забрал у злоумышленников 301 тыс. руб., которыми в последующем распорядился по собственному усмотрению. Оставшиеся 77 тыс. руб. он оставил для документирования факта их кражи местными жителями.

До суда фигурант находился под стражей.

Наталья Белоштейн