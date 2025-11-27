МИД России исключил размещение «коалиции желающих» на Украине
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что размещение коалиции европейских миротворческих сил на Украине исключено. По его словам, позиция Евросоюза по урегулированию противоречит целям по достижению мира, к которому нельзя прийти без устранения первопричин.
«До сих пор они (Европа.— “Ъ”) настаивают на присутствии некоей коалиции желающих на Украине, что абсолютно исключено и что подрывает весь смысл и содержание мирного соглашения»,— сказал Александр Грушко журналистам. «Тем самым Евросоюз и Европа в целом сами себя вырезают из этого процесса»,— добавил он.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Великобритания все еще работает над планами по размещению сил Европы на Украине после боевых действий. Группу стран, готовых поучаствовать в предоставлении подобных гарантий безопасности, называют «коалицией желающих». На прошлой неделе они провели очередную встречу по переговорному процессу и урегулированию.