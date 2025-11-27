Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что размещение коалиции европейских миротворческих сил на Украине исключено. По его словам, позиция Евросоюза по урегулированию противоречит целям по достижению мира, к которому нельзя прийти без устранения первопричин.

«До сих пор они (Европа.— “Ъ”) настаивают на присутствии некоей коалиции желающих на Украине, что абсолютно исключено и что подрывает весь смысл и содержание мирного соглашения»,— сказал Александр Грушко журналистам. «Тем самым Евросоюз и Европа в целом сами себя вырезают из этого процесса»,— добавил он.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Великобритания все еще работает над планами по размещению сил Европы на Украине после боевых действий. Группу стран, готовых поучаствовать в предоставлении подобных гарантий безопасности, называют «коалицией желающих». На прошлой неделе они провели очередную встречу по переговорному процессу и урегулированию.

Лусине Баласян