Трудовая инспекция заинтересовалась укусом лаборанта крысой в ННГУ
Лабораторная крыса укусила работника Нижегородского госуниверситета имени Лобачевского (ННГУ). Об этом сообщили в региональной госинспекции труда 27 ноября.
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ
По данным инспекции, случай произошел в лаборатории еще 12 ноября. Пострадавший 21-летний работник обратился в медучреждение, где ему диагностировали укушенную рану пальца правой кисти.
Трудинспекция уточняет степень тяжести вреда здоровью и устанавливает все обстоятельства происшедшего.