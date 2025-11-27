Трудовая инспекция заинтересовалась укусом лаборанта крысой в ННГУ

Лабораторная крыса укусила работника Нижегородского госуниверситета имени Лобачевского (ННГУ). Об этом сообщили в региональной госинспекции труда 27 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

По данным инспекции, случай произошел в лаборатории еще 12 ноября. Пострадавший 21-летний работник обратился в медучреждение, где ему диагностировали укушенную рану пальца правой кисти.

Трудинспекция уточняет степень тяжести вреда здоровью и устанавливает все обстоятельства происшедшего.

Галина Шамберина