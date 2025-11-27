Жителя Нытвы отправили на 8,5 года в колонию за попытку продажи наркотиков

Нытвенский суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Как установили следствие и суд, житель Нытвы, желая подзаработать, приобрел у неустановленного лица наркотическое средство. После этого он расфасовал купленный наркотик на более мелкие дозы для дальнейшей реализации. Преступление не было доведено до конца, так как мужчина был задержан полицейскими.

С учетом позиции государственного обвинения суд назначил виновному восемь с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима. Приговор суда в законную силу не вступил.