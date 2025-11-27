ООО «Башкирэнерго» повышает надежность электроснабжения юга Башкирии

Кумертауские электрические сети наряду со всеми производственными отделениями ООО «Башкирэнерго» готовы к зиме. В течение года сетевики провели капитальный ремонт десяти подстанций 35 -110 кВ. В четырех центрах питания произведен капремонт устройств РЗА с заменой устаревшего оборудования на современные микропроцессорные терминалы защит, заменены устаревшие элементы электрооборудования, в частности, масляные выключатели на новые элегазовые и вакуумные. Также отремонтированы кровли 28 закрытых трансформаторных подстанций (ЗТП).

Замена провода на ВЛ 10 кВ ф.4 "ПС "Софиевка" - ОКР-3"

Фото: ООО «Башкирэнерго»

На линиях отбора мощности Юмагузинской ГЭС произведена замена изоляторов ЛК 110/70 на комбинированную гирлянду с установкой птицезащитных устройств. Все эти работы направлены на повышение надежности и качества электроснабжения в городах Мелеуз и Кумертау, а также пяти административных районах республики.

Параллельно проводилась расчистка и расширение трасс ЛЭП 6-10 кВ и 35-110 кВ от древесно-кустарниковой растительности, что позволит значительно снизить количество аварийных отключений линий и повысить надежность электроснабжения потребителей в зоне ответственности ПО «КЭС».

ООО «Башкирэнерго»