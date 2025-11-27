Формулировку увольнения экс-главы Сивы вновь изучат в Пермском краевом суде

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции удовлетворил представление прокуратуры Пермского края и направил на новое рассмотрение иск об изменении формулировки увольнения экс-главы Сивинского округа Юрия Кабанова. Иск заново рассмотрят в краевом суде. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Кабанов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Юрий Кабанов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, глава Сивинского округа Юрий Кабанов подал в отставку по собственному желанию осенью 2024 года — еще до истечения срока полномочий. В начале 2025 года прокуратура потребовала изменить формулировку увольнения из-за выявленных нарушений закона «О противодействии коррупции». Претензии прокуратуры были связаны с уголовным делом, фигурантом которого стал бывший замглавы округа Виталий Полушкин. Последний подписал с местным предпринимателем, который, как установило следствие, является родственником чиновника, контракт на ремонт муниципальной котельной на сумму 805 тыс. руб. В итоге бизнесмен был приговорен к штрафу в 60 тыс. руб.

В марте 2025 года Верещагинский суд отказал прокуратуре в иске и оставил формулировку увольнения бывшего главы Сивинского округа в прежней редакции. Позже это решение оставил в силе Пермский краевой суд. Тогда прокуратура края обратилась в кассационную инстанцию.