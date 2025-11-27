Дом детского творчества в Нижнекамске получит 72 млн рублей на оборудование

Дом детского творчества в Нижнекамске получит 72 млн руб. на оснащение современным оборудованием и мебелью. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев.

По словам главы города, решение о выделении средств принял раис Татарстана Рустам Минниханов. Учреждение переименовано в Дом Первых имени И. Садыкова.

В этом году в здании завершился капитальный ремонт и благоустройство территории. Мэр отметил, что торжественное открытие обновленного пространства состоится в ближайшее время.

Дом Первых в Нижнекамске стал первым подобным учреждением в Татарстане. Он разместился в бывшем Дворце творчества детей и молодежи. Сообщалось, что в здании продолжат работу залы хореографии и вокально-инструментальные студии. На втором этаже откроются киберпространство, театральная студия, мастерские компьютерного дизайна и медиаклассы. Там же разместится штаб участников «Движения Первых».

