Адольф Гитлер сменил имя после победы на выборах в Намибии

Политик из Намибии Адольф Гитлер Уунона после победы на региональных выборах объявил о смене имени. По его словам, родители назвали его так, не понимая «исторического значения».

Господин Уунона баллотировался от партии «СВАПО - Народная организация Юго-Западной Африки Намибии» и одержал победу в борьбе за пост советника в округе Омпунджа. В прошлом политику не мешало данное при рождении имя: впервые он занял должность в 2004 году, затем переизбирался в 2015-м и 2020-м. Теперь он подал заявление на смену документов.

«Меня зовут не Адольф Гитлер. Меня зовут Адольф Уунона», — сказал политик в интервью изданию Namibian. Господин Уунона подчеркнул, что всегда решительно дистанцировался от нацистской идеологии.

С 1880-х годов на территории современной Намибии располагалась немецкая колония Германская Юго-Западная Африка. По Версальскому мирному договору 1919 года, завершившему Первую мировую войну, территория отошла Южно-Африканскому Союзу (сегодня — ЮАР). Британский доминион фактически захватил эти земли еще в 1915-м. Независимость Намибии была провозглашена в 1990 году. В стране по-прежнему распространены немецкие имена и топонимы.