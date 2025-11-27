Научные разработки молодых специалистов «Удмуртнефти» получили высокую оценку в Москве

Ведущий технолог предприятия Михаил Власов в секции «Бурение скважин, нефтепромысловый сервис» занял первое место. Он представил проект акустического диагностирования, оптимизирующего затраты на сервисные работы. Еще одна работа Михаила в секции «Информационные технологии и информационная безопасность» признана лучшей в номинации «Технологическое развитие». Молодой специалист получил приз за разработку анализа и оптимизации работы насосов скважин. Проекты находятся на стадии опробирования и доработки. Экономический эффект каждого составляет для «Удмуртнефти» свыше 30 млн руб.

В секции «Добыча нефти» номинацией «Простота — залог успеха» был отмечен технолог Марат Фассахов. Он выступил со своим проектом по повышению эффективности эксплуатации насосов. В секции «Труд, юриспруденция, персонал» номинацию «Высокая социальная ответственность» получил геолог Дмитрий Мельник. Молодой специалист представил работу, посвященную профориентационной подготовке школьников на базе летних детских оздоровительных лагерей.

Инновационные разработки молодых специалистов имеют большое практическое значение для производственной деятельности «Удмуртнефти» и ее дочерних обществ. Поддержка молодых ученых является важной частью работы предприятия, а их успехи на всероссийском уровне подтверждают актуальность и инновационность технологических решений.

В XX Межрегиональной научно-технической конференции, которая прошла в РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, приняли участие более 600 сотрудников 77 дочерних обществ Компании. На суд высокопрофессионального жюри было представлено 320 проектов молодых специалистов — победителей региональных и кустовых конференций 2025 года. Их оценивали в 20 профильных секциях, охватывающих все основные бизнес-проекты «Роснефти».

«Роснефть» ежегодно проводит научно-технические конференции с целью развития профессиональных компетенций молодых специалистов Компании, вовлечения в инновационную исследовательскую и проектную деятельность.

В 2025 году на предприятиях «Роснефти» внедрен 31 проект, отобранный по итогам МНТК прошлого года. Их ожидаемый экономический эффект превышает 780 млн руб.