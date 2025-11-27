Главе СКР доложат о нарушении прав жителей трех хуторов Волгоградской области

Начальник волгоградского следственного управления Василий Семенов доложит о промежуточных результатах процессуальной проверки по обращению о нарушении прав жителей Волгоградской области и принятом по итогам решении. Соответствующее поручение, исполнение которого поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, дал глава СК РФ Александр Бастрыкин, сообщает информационный центр СКР.

Ранее жители трех хуторов Заливского сельского поселения рассказали о нарушениях своих прав в обращении к силовому ведомству. С их слов, долгое время в непригодном состоянии находятся покрытия дорог в населенных пунктах. Они указали на некачественный ремонт, который проводился в этом месяце на одной из улиц, отсутствие питьевой воды в домах из-за сильного износа водонапорных башен, уличного освещения и маршрутов общественного транспорта.

Авторы обращения отметили, что с апреля 2024 года не работает сельский дом культуры. Причиной тому его аварийное состояние. Ранее там проводились уроки физкультуры для школьников. Теперь детям приходится заниматься на улице или в коридоре здания. Граждане неоднократно обращались по вопросу нарушения прав в различные инстанции, но безрезультатно.

Павел Фролов