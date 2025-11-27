В КЧР возбудили дело из-за гибели рабочего в Домбае

В Карачаевске следственный отдел СК России возбудил уголовное дело по статье 143 часть 2 УК РФ — нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть человека, сообщает пресс-служба СУ СКР по Карачаево-Черкесской республике.

5 октября 2025 года на станции канатной дороги на склоне горы Мусса-Ачитара в поселке Домбай подрядная фирма допустила к монтажным работам экскаваторщика без необходимой квалификации. Во время работ мужчина упал с высоты более четырех метров, получил множественные травмы и скончался на месте. Следствие устанавливает все обстоятельства происшествия и лиц, ответственных за нарушение техники безопасности.

По версии следствия, подрядчик нарушил правила допуска к работам, предоставив исполнителю без соответствующей подготовки возможность выполнять монтажные работы на сложном рельефе. Несоблюдение норм техники безопасности и отсутствие контроля со стороны руководства привели к падению со значительной высоты. Пострадавший не имел сертификатов или допусков, подтверждающих квалификацию для проведения таких работ, что является прямым нарушением требований охраны труда.

Расследование продолжается, проводятся следственные мероприятия для сбора доказательств, допроса свидетелей и экспертиз. Уголовное дело направлено на выявление конкретных виновных лиц в организации и допуске к опасным работам без соблюдения техники безопасности. Санкции по статье 143 часть 2 УК РФ предусматривают ответственность за действия или бездействие, повлекшие смерть человека на производстве, что подчеркивает серьезность нарушения.

Станислав Маслаков