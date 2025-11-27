Уральца будут судить за хищение электроэнергии на 8,5 млн рублей для майнинга

Режевский городской суд (Свердловская область) рассмотрит уголовное дело в отношении 28-летнего местного жителя, обвиняемого в хищении электроэнергии на 8,5 млн руб. для майнинга криптовалюты, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

По версии следствия, весной 2024 года обвиняемый арендовал нежилые помещения, где планировал установить оборудование для майнинга. Для сокрытия реального объема потребления электроэнергии он ввел в заблуждение компанию «Трансэнерго» — филиал ОАО «РЖД». С августа 2024 по март 2025 года обвиняемый установил специальные устройства на счетчики, которые занижали показатели потребления. В результате этих действий электросетевая компания понесла убытки на сумму свыше 8,5 млн руб.

Мужчина обвиняется по ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба в особо крупном размере). Рассмотрение дела по существу назначено на 10 декабря.

Полина Бабинцева