В этом году Башкирию посетили более 1,6 млн туристов

За девять месяцев текущего года Башкирию посетили более 1,6 млн туристов, это на 1,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил в соцсетях премьер-министр республики Андрей Назаров. По его словам, регион занимает третье место в Приволжском федеральном округе по числу туристов.

В регионе работают 66 туроператоров, они предлагают более 800 туристических маршрутов, отметил глава кабмина. Чаще всего в Башкирию приезжают гости из Челябинской, Оренбургской, Свердловской областей и Татарстана Челябинской, Оренбургской, Свердловской областей и Татарстана. Сами жители Башкирии тоже путешествуют по республике, добавил господин Назаров.

По данным Росстата, на первом месте по количеству туристов Татарстан, за девять месяцев его посетили 3,6 млн человек. На втором месте Нижегородская область, где побывали с 2,8 млн гостей. Меньше всего туристов за девять месяцев было в Мордовии (272,2 тыс. человек), Марий Эл (276,5 тыс.) и Пензенской области (435,1 тыс.).

Майя Иванова