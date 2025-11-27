В Иркутске закроют генконсульство Польши с конца декабря 2025 года

Правительство России закроет генконсульство Польши на территории Иркутска с 30 декабря 2025 года. Соответствующая нота вручена послу республики в РФ, сообщает МИД России. Решение принято в качестве ответной меры на закрытие российского консульства в Гданьске.

«Сворачивание под абсурдным предлогом российского консульского присутствия в Польше является откровенно враждебным, необоснованным шагом польского руководства, в ответ на который на территории Российской Федерации будет закрыто последнее из ранее имевшихся польских консульских учреждений», — говорится в сообщении министерства.

Представитель министерства иностранных дел Польши Мацей Вевиор заявил, что Варшава считает безосновательным решение российских властей закрыть польское консульство в Иркутске. «Мы приняли решение России отозвать согласие, хотя считаем, что для этого не было никаких оснований, потому что это не Польша организует теракты в России»,— сообщил журналистам господин Вевиор (цитата по Reuters).

Генеральное консульство Польши было открыто в Иркутске 23 марта 2004 года.

Александра Стрелкова