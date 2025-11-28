Метаморфозы Альгамбры
Дом Van Cleef & Arpels представил новую версию украшений Alhambra
Мотив четырехлистного клевера появился в парижском ателье Van Cleef & Arpels в далеком 1968 году и сразу стал символом украшения на каждый день — яркого, простого, демократичного. Самой первой вещью Alhambra был длинный сотуар из желтого золота с 20 четырехлистниками, и первыми его примерили Грейс Келли, Роми Шнайдер и Франсуаза Арди. Позже появились браслеты на цепочке, кольца, самые разные варианты серег. Из каких только материалов ни был изготовлен один из самых желанных ювелирных символов: из лазурита, малахита, оникса, бирюзы, перламутра, агата разных оттенков, в ход шли даже дерево и горный хрусталь. Каждый фрагмент натурального материала вырезается и оправляется вручную, а каждое украшение, помимо логотипа и пробы золота, получает выгравированный индивидуальный номер (для этого используют элемент, ближайший к застежке).
На этот раз ювелиры французского дома обратились к функциональной составляющей Alhambra и сделали изделия-трансформеры. Шейное украшение Magic Alhambra теперь можно носить как длинный сотуар, классическое колье и браслет. Благодаря крошечному механизму длинную цепочку с четырехлистниками можно разделить на части и надевать разными способами. В цветовом плане предлагается вариант из теплого розового золота с серым и белым перламутром и гильоше в виде расходящихся лучей на золотом фоне. Более холодная версия из белого золота сочетается с белым перламутром и голубоватым халцедоном. Каждый мотив клевера отделан по контуру крошечными золотыми бусинами, при этом все элементы Alhambra, закрепленные на цепочке, имеют разный размер.
Еще один вариант трансформера — кольцо Vintage Alhambra с четырехлистником-перевертышем в двойной рамке из золотых шариков. Розовое гильошированное золото с лучистым узором имеет в качестве изнанки серый перламутр, белое гильоше с обратной стороны сменяется халцедоном. Специальный механизм обеспечивает плавное и равномерное вращение двустороннего клевера.