Главе СКР доложат о нарушении прав саратовских инвалидов с сахарным диабетом

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о нарушении прав инвалидов на качественное медицинское обеспечение в Саратовской области. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Ранее жители Саратовской области рассказали о нарушении прав инвалидов с сахарным диабетом, включая несовершеннолетних, на качественное медицинское обеспечение в обращении к господину Бастрыкину. С их слов, саратовцы с заболеваниями не обеспечиваются системами непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови и жизненно необходимыми лекарствами. Инвалиды получают инфузионные наборы к инсулиновым помпам с регулярными задержками. Граждане неоднократно обращались по этой проблеме в различные инстанции, но безрезультатно.

Следственные органы регионального подразделения СКР расследуют уголовное дело по данному факту. В соответствии с поручением Александра Бастрыкина начальник саратовского следственного управления Дмитрий Костин представит доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела с учетом озвученных в обращениях доводов. Глава СКР поставил исполнение поручения на контроль в центральном аппарате ведомства.

Павел Фролов