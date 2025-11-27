Бывший замгубернатора Севастополя признал вину во взяточничестве и раскаялся

Экс-заместитель губернатора Севастополя Евгений Горлов, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, полностью признал свою вину и попросил суд не назначать ему денежный штраф. Об этом сообщили в Ленинском районном суде Севастополя. «Я раскаиваюсь перед родными, судом и обвинителями, перед жителями Севастополя. Я виноват и признаю это»,— заявил во время своего выступления в суде бывший чиновник.

Евгения Горлова задержали в августе 2024 года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Будучи заместителем губернатора Севастополя, он курировал сферы ЖКХ и природопользования. По данным следствия, мужчина вынуждал председателя совета директоров ПАО «Севастопольгаз» платить ему 1 млн руб. в месяц за общее покровительство и содействие по оплате заключенных договоров с подведомственными учреждениями.

Затем, по версии следствия, Горлов потребовал передать ему взятку сразу за полгода. Посредником должен был выступить их общий приятель Максим Ларин, его фирма была подрядчиком правительства Севастополя, выполняя государственные контракты на проведение строительно-монтажных работ. Правоохранители задержали подозреваемых в момент передачи денег.

Обвинение потребовало назначить Ларину восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 180 млн руб. А Горлову запросили 12 лет колонии строгого режима и штраф в 360 млн руб.

Экс-чиновник также заявил на суде, что часть вымогаемой взятки планировал направить на нужды участников Специальной военной операции. Он также попросил судью не назначать ему штраф, поскольку не имеет финансовой возможности его погасить.

Александр Дремлюгин, Симферополь