1000 поздравлений ко Дню матери: на ЧЭМК прошла необычная акция

На Челябинском электрометаллургическом комбинате завершилась акция ко Дню матери, в рамках которой сотрудники подписывали и опускали в почтовые ящики открытки с теплыми пожеланиями своим мамам. Около 1000 поздравлений с Днем матери, который в этом году отмечают 30 ноября, уже отправились к своим адресатам по всей России.

На ЧЭМК День матери отмечают с момента появления этого праздника в России, но такая акция проводилась впервые.

На несколько дней ящики Почты России были установлены в заводоуправлении и в столовых комбината. Специальный дизайн открыток — с фирменной символикой и логотипом ЧЭМК — был призван подчеркнуть личный и трогательный характер праздничного мероприятия. Каждый мог выбрать свой способ сказать важные слова: кто-то писал поздравление сам, другие выбирали открытку с уже готовым текстом. Волонтеры помогали металлургам правильно заполнить адрес, уточнить индекс и опустить поздравление в ящик. Многие сотрудники подписывали открытки не только мамам, но и своим бабушкам и сестрам, живущим в самых разных регионах России.

На ЧЭМК уже принято решение сделать подобную акцию постоянной.

«День матери, в действительности, очень личный праздник. Его смысл не в торжественных словах, а в простом человеческом внимании, которое важно каждой женщине, особенно маме. Мы видим, с каким чувством члены нашего коллектива откликнулись на акцию, и уверены, что она станет нашей доброй традицией. На ЧЭМК всегда относились к таким праздникам не формально, а по-настоящему тепло — именно это люди запоминают и ценят», — считает начальник отдела социальной работы ЧЭМК Наталья Челякова.

И пока почтовые открытки со словами любви и благодарности тем, кто подарил жизнь и несмотря на расстояние всегда рядом, идут к своим адресатам, на ЧЭМК по многолетней традиции поздравляют матерей. А таких среди работниц предприятия почти 1,5 тыс. человек. Для каждой в честь праздника подготовлен небольшой сладкий подарок от администрации.