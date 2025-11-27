В Самаре суд обязал детский сад отремонтировать асфальтовое покрытие дорожек

Суд удовлетворил требование прокуратуры Советского района обязать МБДОУ детский сад №62 провести работы по ремонту дорожек, а департамент образования — профинансировать мероприятия. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным надзорного ведомства, в детском саду №62 с 2021 года не исполнено предписание регионального управления Роспотребнадзора, согласно которому необходимо полностью заменить асфальтовое покрытие дорожек на территории учреждения.

В установленный срок учреждение не приняло меры для устранения нарушений. Городской департамент образования не выделил деньги на ремонт, в связи с чем прокуратура обратилась в суд.

Руфия Кутляева