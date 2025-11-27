В МИД России заявили, что США развернули на Филиппинах кампанию по найму местных граждан для участия в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам официального представителя министерства Марии Захаровой, подбор кандидатов ведется компанией RMS International (штат Флорида), которая специализируется на услугах в сфере безопасности.

Процедуру вербовки Мария Захарова описала на брифинге. По ее словам, перед отправкой в зону конфликта потенциальные наемники проходят подготовку под надзором американских инструкторов на базе в пригороде города Сан-фернандо в провинции Пампанга. «Предпочтение отдается бывшим сотрудникам филиппинских силовых ведомств, отставным военным»,— указала дипломат.

Далее, по данным МИД РФ, гражданам Филиппин, которые заключили контракт, оформляется рабочая шенгенская виза в консульском отделе посольства ФРГ в Маниле. В качестве работодателей выступают берлинские частные охранные предприятия.

«По прибытии в Германию завербованные лица переправляются в другие страны, в том числе Европейского Союза, например, в Польшу, потом на Украину»,— продолжила Мария Захарова.

Посольство Украины на Филиппинах официально начало работу в декабре 2024 года. Летом того же года президент Украины Владимир Зеленский посетил Республику Филиппины, где впервые в истории двусторонних отношений двух стран провел встречу с лидером Фердинандом Маркосом-младшим. Пресс-служба филиппинского президента по итогам той встречи сообщала, что Владимир Зеленский попросил Фердинанда Маркоса-младшего направить на Украину филиппинских специалистов в области психического здоровья для оказания помощи военнослужащим ВСУ. Филиппинский лидер тогда говорил, что «рад сделать все, что в наших силах, чтобы помочь, особенно гражданским лицам и невинным людям, затронутым войной».

Анастасия Домбицкая