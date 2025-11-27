После гибели рабочего на стройке в Волхове возбудили уголовное дело

Следственное управление СКР по Ленинградской области возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительных работах, повлекшем смерть рабочего (ч. 2 ст. 216 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, 25 ноября на объекте реконструкции водоочистных сооружений в Волхове при выполнении высотных работ по устройству конструкций габиона произошел несчастный случай. 42-летний разнорабочий упал с верхней точки конструкции и скончался на месте.

СКР устанавливает обстоятельства произошедшего, причины и условия, способствовавших нарушению правил безопасности, а также ответственных за организацию работ и обеспечение безопасности на объекте.

Артемий Чулков