Дроны ВСУ повредили административное здание и гараж в Белгороде

В Белгороде беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредили административное здание и гараж, данных о пострадавших нет. Об этом сообщил глава города Валентин Демидов. Он отметил, что дроны ВСУ были ликвидированы средствами ПВО.

«ВСУ вновь атаковали Белгород. Воздушные цели были уничтожены. К сожалению, без последствий не обошлось»,— написал господин Демидов в Telegram-канале.

В ночь на 27 ноября ПВО сбили 52 украинских дрона над Белгородской областью, сообщали в пресс-службе Минобороны РФ.