Прокуратура просит приговорить курского изобретателя к 25 годам за передачу прожектора запрещенному «Азову»

В прениях во 2-ом Западном окружном военном суде гособвинитель просил приговорить уроженца Черниговской области, предпринимателя и изобретателя Виталия Ревина к 25 годам годам с отбыванием первых семи лет в тюрьме, а затем в колонии строгого режима по уголовному делу о госизмене и финансировании терроризма в РФ из-за предполагаемой передачи Украине зенитных прожекторов.

По версии обвинения, он передал запрещенному и признанному в РФ террористическим полку «Азов» прожектор, предназначенный для обнаружения российских беспилотников над территорией Украины и ослепления пилотов, а также консультировал бойцов в вопросе сборки прожекторов и отправлял им комплектующие из Китая через Литву за свой счет. Действовал он бескорыстно, руководствуясь неприятием действующего российского режима и желанием «обезопасить родственников, находящихся на территории Украины», а также желанием получить гражданство Украины, которое он хотел в дальнейшем использовать для переезда в Европу.

Адвокат заявил, что показания в ходе следствия его подзащитный дал под пытками, психологическим давлением. Также, по словам адвоката, давление оказывалось на свидетелей. Обвинительное заключение, по словам защитника, было полностью сфальсифицировано. Достоверных доказательств пересылки подсудимым оборудования в Украину в нем нет.

Ефим Брянцев