СК начал проверку после травмирования слесаря на шлюзе в Волгограде

Следствие приступило к процессуальной проверке по факту травмирования слесаря на шлюзе в Волгограде. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Согласно предварительным сведениям, днем накануне, 26 ноября, получил травмы 32-летний слесарь в результате падения во время ремонта на воротах на нижней голове первого шлюза ФБУ «Администрация Волго-Дон» в Красноармейском районе Волгограда. Его увезли в медучреждение. Характер телесных повреждений не уточняется.

Следствие проводит проверку по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Специалистам предстоит установить лиц, ответственных за соблюдение правил охраны труда.

Павел Фролов